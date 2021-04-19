Газзаев высказался против создания Суперлиги

В воскресенье двенадцать европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов-основателей нового турнира.

"Я отношусь к этому решению крайне отрицательно, - сказал Газзаев. - На протяжении последних десятилетий была выработана хорошая система международных игр - в Кубке европейских чемпионов играли только победители национальных турниров, команды, занявшие со второго по четвертое места, играли в Кубке УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций), а победители национальных кубковых чемпионатов играли в Кубке обладателей кубков, в котором в свое участвовали киевское и тбилисское "Динамо", становившиеся победителями турнира. После этого произошла реорганизация, сделали Лигу чемпионов и Лигу Европы, два этих турнира, на мой взгляд, вполне себя оправдали, поэтому я считаю, что нет смысла что-то менять. Третий вариант реорганизации - увеличить количество команд-участниц Лиги чемпионов, о чем говорил президент УЕФА, таким образом организация идет на то, чтобы помогать странам развивать футбол, потому что если 15 команд будут играть в одном турнире, а остальные пять участников постоянно меняться по еще пока неясному принципу, в других странах интерес к футболу будет падать, чего нельзя допустить".

Ранее в воскресенье Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили создание Суперлиги и заявили, что эти клубы будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА. "Я думаю, что УЕФА может подать иск к тем командам, которые являются организаторами Суперлиги, с целью оштрафовать их на крупные суммы, и, мне кажется, европейский суд их поддержит", - подчеркнул собеседник ТАСС.

"Россия в Суперлигу просто не будет попадать, и тогда, как я уже говорил, начнет пропадать интерес", - добавил Газзаев.