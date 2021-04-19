Семин назвал Суперлигу плохим проектом для дальнейшего развития всего мирового футбола

В воскресенье двенадцать европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. В число клубов-основателей нового турнира вошли английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус".

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Суперлига является плохим проектом для развития всего мирового футбола, ее создание не лучшим образом отразится в том числе и на России. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин.

"Я негативно отношусь к этому решению, потому что футбол во всем мире принадлежит болельщикам. Их более 4 млрд, но их никто не спросил, когда всего 15 человек принимали решение. На мой взгляд, это плохой проект для развития всего мирового футбола, это отразится не лучшим образом в том числе и на российском футболе", - сказал Семин.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили создание Суперлиги и заявили, что эти клубы будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

"Думаю, что УЕФА примет свое решение. В определении этой лиги нет спортивного принципа", - добавил собеседник ТАСС.