Ласицкене допускает, что попросит помощи в получении британской визы у МИД РФ

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Один из лидеров сборной России по легкой атлетике Мария Ласицкене, готовящаяся к Олимпийским играм в Токио, не исключает того, что обратится в Министерство иностранных дел России (МИД РФ) за помощью в получении въездной визы в Великобританию, где 23 мая состоится первый этап Бриллиантовой лиги. Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) объявила в пятницу о переносе первого этапа Бриллиантовой лиги из Рабата (Марокко) в английский Гейтсхед с сохранением даты проведения (23 мая). Причиной переноса стала обострившая ситуация с коронавирусом в Марокко. Спортсменка готова поехать в Великобританию, но у нее нет въездной визы, к оформлению которой она сможет приступить только после получения нейтрального статуса.

"Не исключаю, что нам предстоит обратиться за помощью в оформлении визы в МИД России, так как, вероятнее всего, выдача нейтральных статусов начнется в начале мая. И тогда останется очень мало времени для оформления въездных виз в сегодняшних непростых условиях", - заметила Назарова.

Майский этап Бриллиантовой лиги, как сказал ранее ТАСС личный тренер Ласицкене Геннадий Габрилян, является важнейшим этапом подготовки к Олимпиаде в Токио.

Ласицкене отправила в World Athletics заявку на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах, 15 апреля.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. В 2021 году статус, дающий право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены. На остальных международных стартах количество участвующих нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.