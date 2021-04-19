Джонсон не исключил отмены госпомощи английским футбольным клубам, создавшим Суперлигу

ЛОНДОН, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил, что власти королевства могут обязать футбольные клубы "Арсенал" и "Тоттенхэм", участвующие в создании Суперлиги, досрочно вернуть заемные средства, взятые ими от Банка Англии в условиях пандемии коронавируса. С таким заявлением глава британского правительства выступил в понедельник во время поездки в графство Глостершир в преддверии намеченных на 6 мая региональных выборов. Отвечая на вопрос журналистов о том, рассматривают ли власти возможность немедленно потребовать обратно от "Арсенала" и "Тоттенхэма" госсредства, предоставленные им с тем, чтобы команды могли справиться с потерей дохода в период пандемии, Джонсон допустил подобное развитие событий. "Мы изучаем все варианты вместе с футбольными властями, чтобы гарантировать, что эта идея (создание Суперлиги - прим. ТАСС) не будет реализована в том виде, в каком она предлагается сейчас", - сказал он.

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Джонсон также выразил мнение, что футбольные болельщики в Англии вряд ли остались довольны планами по созданию нового турнира. "Я не думаю, что это хорошие новости для фанатов и самого футбола в стране", - отметил глава британского правительства, добавив, что клубы, которые готовятся принять участие в Суперлиге, "являются не только глобальными брендами", но и частью местных сообществ. "Эти команды должны сохранить связь со своими болельщиками, со своим городом", - указал Джонсон, призвав обратить внимание владельцев клубов на мнение публики. Лондонские клубы "Арсенал" и "Тоттенхэм" воспользовались государственной системой кредитования в прошлом году на фоне убытков из-за ситуации с коронавирусом. Так, "Арсенал" взял у Банка Англии ссуду в размере 120 млн фунтов ($165 млн) с обязательством погашения в мае текущего года, в то время как его исторически главный конкурент "Тоттенхэм" взял кредит на сумму 175 млн фунтов ($240 млн). Проект Суперлиги В ночь с воскресенья на понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании футбольной Суперлиги. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов-основателей нового турнира. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили создание Суперлиги и заявили, что эти клубы будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

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