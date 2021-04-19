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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги

"Порту" отказался от участия в футбольной Суперлиге

В ночь с воскресенья на понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги

ТАСС, 19 апреля. Президент португальского футбольного клуба "Порту" Пинту да Кошта ответил отказом на пригласительное письмо о вступлении в Суперлигу. Его комментарий приводит газета Record.

В ночь с воскресенья на понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов-основателей нового турнира.

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"Совместно с Португальской федерацией футбола мы выступаем против соревнований [Суперлиги], будучи частью Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), мы не можем участвовать в чем-то, что противоречит правилам", - сказал да Кошта.

Ранее в воскресенье УЕФА, руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили создание Суперлиги и заявили, что эти клубы будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
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