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Командный чемпионат мира по фигурному катанию

Болельщики встретили сборную по фигурному катанию в Шереметьево с огромным флагом России

Россияне в японской Осаке впервые стали победителями командного чемпионата мира
© Андрей Карташов/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Болельщики встретили в аэропорту Шереметьево сборную России по фигурному катанию с огромным национальным флагом. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Россияне в японской Осаке впервые стали победителями командного чемпионата мира (World Team Trophy) и в понедельник вернулись в Москву рейсом из Владивостока.

При выходе фигуристов и тренеров журналисты и болельщики исполнили гимн РФ a cappella. Был растянут флаг площадью порядка 60 квадратных метров.

В Москву прилетели чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова.

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Командный чемпионат мира по фигурному катанию
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