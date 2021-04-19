Болельщики встретили сборную по фигурному катанию в Шереметьево с огромным флагом России

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Болельщики встретили в аэропорту Шереметьево сборную России по фигурному катанию с огромным национальным флагом. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Россияне в японской Осаке впервые стали победителями командного чемпионата мира (World Team Trophy) и в понедельник вернулись в Москву рейсом из Владивостока.

При выходе фигуристов и тренеров журналисты и болельщики исполнили гимн РФ a cappella. Был растянут флаг площадью порядка 60 квадратных метров.

В Москву прилетели чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова.