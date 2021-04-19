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Допинг в спорте

РУСАДА в марте проверил на допинг вратарей футбольного ЦСКА Акинфеева и Помазуна

Как сообщал ранее ТАСС, десять футболистов сборной России прошли внесоревновательное допинг-тестирование 29 марта в Словакии
Игорь Акинфеев Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Игорь Акинфеев
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) протестировали в марте четырех футболистов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, в их числе оказались два вратаря ЦСКА - Игорь Акинфеев и Илья Помазун.

Сезон РПЛ возобновился после зимнего перерыва 26 февраля матчем между "Тамбовом" и "Ротором".

В список проверенных РУСАДА на допинг в марте кроме Акинфеева и Помазуна вошли также два игрока "Зенита": защитник Данил Круговой и полузащитник Кирилл Кравцов.

Как сообщал ранее ТАСС, десять футболистов сборной России прошли внесоревновательное допинг-тестирование 29 марта в Словакии за день до матча со сборной этой страны в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Тестирование проходило по линии международной федерации.

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