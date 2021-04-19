Арбитр Вилков пожизненно отстранен от судейства в российском футболе

Вилков обслуживал матч 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Ростов" (4:1), по итогам которого к судье были вопросы по назначению пенальти в ворота гостей и наказанию второй желтой карточкой полузащитника "Ростова" Армина Гиговича.

"Могу подтвердить. Решение с формулировкой "утрата доверия". Получается, что он отстранен навсегда. По крайней мере, до тех пор, пока я возглавляю судейский комитет", - сказал Хачатурянц.

Вилкову 41 год, он обслуживал матчи чемпионата России в качестве главного арбитра с 2010 года. В ноябре 2019 года Вилков был отстранен от судейства за ошибки в матчах 15-го и 16-го туров чемпионата России "Зенит" - ЦСКА (1:1) и "Оренбург" - "Уфа" (0:0) соответственно. В Санкт-Петербурге арбитр не показал прямую красную карточку форварду "Зенита" Сердару Азмуну, а в Оренбурге не назначил пенальти в ворота "Уфы". В нынешнем сезоне он был участником скандала во время игры 11-го тура между "Краснодаром" и "Рубином" (3:1), когда в казанском клубе были недовольны судейством.

В РФС признали ошибку Вилкова, в ходе заседания апелляционного комитета он сделал заявление, что при рассмотрении протеста "Рубина" в первой инстанции ввел в заблуждение членов КДК, утверждая, что причиной остановки игры в моменте с футболистом Джордже Деспотовичем была неправильная установка мяча футболистами "Рубина", а не сигнал от системы видеоассистента рефери о необходимости обратиться к видеопросмотру эпизода в штрафной "Рубина".