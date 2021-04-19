Великая футбольная революция. Что нужно знать о создании европейской Суперлиги

Английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании собственного футбольного турнира. Ожидается, что позже к ним присоединятся еще три клуба. И тоже в статусе основателей.

"Формирование Суперлиги происходит в то время, когда глобальная пандемия усилила нестабильность в существующей экономической модели европейского футбола. Кроме того, в течение ряда лет клубы-основатели ставили перед собой цель повышать качество и интенсивность существующих европейских соревнований на протяжении каждого сезона и создавать формат для регулярных соревнований ведущих клубов и игроков", — так объясняет мотивы официальный сайт "Ливерпуля".