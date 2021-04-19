Великая футбольная революция. Что нужно знать о создании европейской Суперлиги

В ночь на понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании нового турнира — футбольной Суперлиги. Реакция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) появилась довольно быстро. Отрицательная реакция.
Что произошло?
Английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании собственного футбольного турнира. Ожидается, что позже к ним присоединятся еще три клуба. И тоже в статусе основателей.
"Формирование Суперлиги происходит в то время, когда глобальная пандемия усилила нестабильность в существующей экономической модели европейского футбола. Кроме того, в течение ряда лет клубы-основатели ставили перед собой цель повышать качество и интенсивность существующих европейских соревнований на протяжении каждого сезона и создавать формат для регулярных соревнований ведущих клубов и игроков", — так объясняет мотивы официальный сайт "Ливерпуля".
Какой формат соревнований?
Турнир должен стартовать в августе, его участниками станут 20 команд — 15 клубов-основателей (пока известно о 12) и пять команд, отобранных по итогам сезона. Планируется, что игры будут проходить в середине недели, при этом сохранится традиционный внутренний календарь национальных чемпионатов.
Клубы разделят на две группы, в каждой пройдет турнир в два круга, с игрой дома и на выезде. Команды, занявшие с первого по третье места, напрямую выйдут в четвертьфинал, еще две путевки разыграют те, кто занял четвертые-пятые места. Четвертьфиналы и полуфиналы будут сыграны в формате двух матчей — на своем и гостевом поле, финал пройдет в мае — один матч на нейтральном поле.
Что с деньгами?
Как сообщила газета Financial Times, которой удалось ознакомиться с документами нового турнира, Суперлига обеспечит стабильные доходы 15 клубам-основателям. Турнир по структуре напоминает "закрытые" североамериканские спортивные лиги, где владельцы франшиз получают надежную прибыль, а оценочная стоимость команд со временем неуклонно растет. Проект, поддерживаемый заемным финансированием в размере $6 млрд от американского банка JPMorgan, как ожидается, будет приносить ежегодную прибыль в размере €4 млрд за счет продажи прав на телетрансляции и спонсорских сделок. Клубам ежегодно будет выплачиваться фиксированная сумма в размере €264 млн. JPMorgan от комментариев на этот счет отказался.
Каждая из команд-учредителей получит также, по данным издания, за участие в турнире от €100 до €350 млн. Кроме того, согласно пресс-релизу Суперлиги, клубам-основателям предоставят около €3,5 млрд для поддержки инвестиционных планов в инфраструктуру и компенсации воздействия пандемии коронавирусной инфекции. В новообразовании ожидают, что общие выплаты клубам существенно превысят доход от нынешних еврокубков и превысят €10 млрд.
Какая реакция?
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили создание Суперлиги. Были даже громкие заявления о том, что клубы-основатели будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.
Британский премьер-министр Борис Джонсон считает, что футбольное руководство должно применить решительные меры к новому проекту, который, по его словам, нанесет футболу большой вред. Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что среди клубов-революционеров французских команд нет, и он такую позицию приветствует. Не молчат и болельщики, в заявлении организации Football Supporters Europe говорится, что такое закрытое соревнование станет последним гвоздем в крышку гроба европейского футбола, отказом от всего, что сделало его таким популярным и успешным.
Ожидаемо против создания Суперлиги выступили международные футбольные структуры — ФИФА и УЕФА.
Полезно ли это российскому футболу?
Российская премьер-лига (РПЛ) не поддержала создание футбольной Суперлиги. "РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместными заявлениями по проекту Суперлиги, — заявил президент РПЛ Сергей Прядкин. — Эта идея противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное общество. Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА, ведется спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон".
Вступление российских клубов в Суперлигу кажется маловероятным в связи с неудовлетворительными результатами в Еврокубках в последних сезонах. Последний раз российский клуб выходил в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2015/16, тогда это получилось у петербургского "Зенита". Во время текущего сезона Россия опустилась с седьмого на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, из-за чего Россию в следующем сезоне представят пять клубов. Да, если из-за создания нового турнира из еврокубков выйдут топ-клубы, представительство клубов России будет увеличено. Но вряд ли это повлияет на качество игры в лучшую сторону.
Роман Шлуинский