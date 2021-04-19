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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги

"Реал", Челси" и "Манчестер Сити" могут исключить из текущего розыгрыша Лиги чемпионов

Первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов запланированы на 27 и 28 апреля

ТАСС, 19 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность исключения испанского "Реала", а также английских "Челси" и "Манчестер Сити" из текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом в Twitter написал журналист Танкреди Пальмери.

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Первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов запланированы на 27 и 28 апреля, "Реал" встретится с "Челси", "Манчестер Сити" с французским "Пари Сен-Жермен".

В ночь с воскресенья на понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира.

УЕФА и национальные чемпионаты выступают категорически против создания нового турнира. Клубам Суперлиги пригрозили исключением из национальных турниров, а также запретом на участие игроков в чемпионатах мира и Европы.

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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
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