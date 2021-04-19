Отстраненный арбитр Вилков намерен встретиться с главой судейского комитета Хачатурянцем

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Михаил Вилков намерен провести встречу с главой судейского комитета Российского футбольного союза Ашотом Хачатурянцем, чтобы услышать объяснения по поводу пожизненного отстранения арбитра. Комментарий Вилкова приводит газета "Спорт-Экспресс".

Вилков обслуживал матч 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Ростов" (4:1). Он назначил пенальти в ворота "Ростова" и удалил игрока команды Армина Гиговича.

"Хочу встретиться с главой судейского комитета [Хачатурянцем]. Хочу услышать объяснения от него лично, потому что сам хочу понять, почему меня отстранили. Надеюсь, встретимся на этой неделе", - сказал Вилков.

Вилкову 41 год, он обслуживал матчи чемпионата России в качестве главного арбитра с 2010 года. В ноябре 2019 года Вилков был отстранен от судейства за ошибки в матчах 15-го и 16-го туров чемпионата России "Зенит" - ЦСКА (1:1) и "Оренбург" - "Уфа" (0:0) соответственно.