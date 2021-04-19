МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко покинул пост старшего тренера сборной России по санному спорту. Как рассказал ТАСС Демченко, он принял решение сосредоточиться на работе помощником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина по вопросам спорта и взаимодействия со спортивной общественностью.

Демченко завершил карьеру спортсмена в 2014 году сразу по окончании Олимпийских игр в Сочи, после чего перешел на тренерскую работу в национальную команду. С 2015 по 2018 год он являлся главным тренером сборной России. В текущем четырехлетнем олимпийском цикле Демченко занимал пост старшего тренера национальной команды.

"Я уволился из Центра спортивной подготовки и перестал быть старшим тренером сборной команды России по санному спорту", - сказал Демченко.

"Я буду стараться помогать Роману Репилову готовиться к Олимпиаде, если решится вопрос финансирования. Если с Викой (Викторией Демченко - прим. ТАСС) я могу попробовать все решить, то по Роману вопрос пока остается открытым. В следующем сезоне нас ждет очень серьезный старт - Олимпийские игры, к которым надо готовиться тоже очень серьезно", - добавил собеседник ТАСС.

Демченко объяснил, почему решил покинуть пост старшего тренера сборной. "Я счел свою миссию выполненной после того, как по итогам прошлого сезона российские саночники заняли первое общекомандное место на чемпионате мира. Поэтому решил перейти на следующую ступень и теперь уделяю все свое внимание и силы развитию спорта в родном Пермском крае, а также в Московской области", - заключил собеседник ТАСС.

Демченко в настоящее время является президентом Федераций санного спорта, бобслея и скелетона Московской области и продолжает оставаться членом президиума Федерации санного спорта России.