Сорокин: появление Суперлиги нарушит футбольный баланс в Европе

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы, член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Алексей Сорокин считает, что создание Суперлиги нарушит футбольный баланс в Европе. Такое мнение он высказал ТАСС.

В воскресенье 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. В число клубов-основателей вошли английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус".

"Конечно, это раскол футбола, который нарушает давно сложившуюся систему, систему, которая предусматривала более-менее равноправное разделение доходов, распределение, основывающееся на некоем понимании справедливости, - сказал Сорокин. - А сейчас эта система, этот баланс будет нарушен. Вопрос такого масштаба, что выплескивается из футбольной плоскости в политическую. Поэтому вполне естественно, что представители Еврокомиссии и главы государств заявили о своем отношении".

Ранее УЕФА, руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран выступили против создания Суперлиги и заявили, что клубы-участники будут исключены из состава национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.