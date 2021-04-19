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Футбол в России

Футболист "Рубина" Кварацхелия может пропустить остаток сезона

Грузинский полузащитник получил травму в последнем матче чемпионата России

ТАСС, 19 апреля. Футболист казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия может не сыграть в текущем сезоне из-за травмы. Об этом сообщил генеральный директор казанской команды Рустем Сайманов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

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Полузащитник "Рубина" получил травму в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Урала".

"У него травма, степень ее тяжести узнаем только завтра-послезавтра. Сейчас снимаем отек, прикладываем холод. Предположительно, у Хвичи надрыв задней поверхности бедра, на восстановление уйдет 2-3 недели, все зависит от тяжести", - сказал Сайманов.

"Выйдет ли он на поле? Через три недели уже и чемпионат закончится. В лучшем случае он сыграет последний матч, может, и два. Возможно, что выбыл до конца сезона", - отметил он.

Кварацхелии 20 лет, он выступает за "Рубин" с 2019 года, действующий контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне он провел 23 матча за казанскую команду, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.

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