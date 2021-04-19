Дин Лижэнь заявил, что будет играть расслабленно на турнире претендентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Китаец Дин Лижэнь планирует играть расслабленно на шахматном турнире претендентов, так как уже потерял шансы выиграть соревнования из-за плохого выступления в первой части турнира в марте 2020 года. Об этом он сообщил журналистам.

Турнир претендентов возобновился в Екатеринбурге в понедельник. В партии восьмого тура китайцы Ван Хао и Дин Лижэнь сыграли вничью.

"Так как у меня, по сути, не осталось шансов выиграть турнир из-за плохого выступления в первой части, я достаточно расслабленно буду играть", - сказал Дин Лижэнь.

В марте 2020 года участники успели провести все партии первого круга. Россиянин Ян Непомнящий лидирует, набрав 5 очков после восьми партий. Второе место занимает француз Максим Вашье-Лаграв (4,5 очка после 7 партий).

Турнир завершится 27 апреля. Победитель сыграет с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.