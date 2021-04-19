Ван Хао рассказал, что не рисковал на старте турнира претендентов из-за акклиматизации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Китаец Ван Хао решил аккуратно провести партию с соотечественником Дин Лижэнем на турнире претендентов, так как еще не привык к часовому поясу в Екатеринбурге и плохо спал накануне. Об этом шахматист рассказал журналистам.

Турнир претендентов возобновился в Екатеринбурге в понедельник. В партии восьмого тура Ван Хао и Дин Лижэнь сыграли вничью.

"Я сыграл два турнира по быстрым шахматам в прошлом году, но, конечно, классика - это совершенно другое. Я все еще немножко не привык к вашей временной зоне, плохо спал, поэтому решил не идти на какие-то принципиальные варианты, проверил соперника в дебюте", - сказал он.

Ван Хао добавил, что в его планах в будущих партиях постараться избежать ошибок и меньше рисковать. Шахматист отметил, что готовился к турниру претендентов только последние два месяца, большую часть времени в перерыве, связанном с пандемией, он изучал сферу финансов. "Я рад использовать новые возможности, чтобы изучить что-то новое, но очень скучал по турнирам", - отметил Ван Хао.

В марте 2020 года участники успели провести все партии первого круга. Россиянин Ян Непомнящий лидирует, набрав 5 очков после восьми партий. Ван Хао идет третьим (4 очка).

Турнир завершится 27 апреля. Победитель сыграет с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.