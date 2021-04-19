Премьер Италии заявил о поддержке УЕФА в вопросе противодействия Суперлиге

РИМ, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что правительство страны полностью поддерживает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Федерацию футбола Италии в их критической позиции относительно создания европейской футбольной Суперлиги. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительственного дворца Киджи.

"Правительство внимательно следит за полемикой вокруг проекта футбольной Суперлиги и решительно поддерживает позицию европейских и итальянских компетентных футбольных органов, чтобы сохранить национальные соревнования, защитить ценности меритократии (власти, основанной на индивидуальных заслугах и опыте - прим. ТАСС) и оставить за футболом его социальную функцию", - говорится в тексте сообщения.

Ранее президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина высказался против создания Суперлиги, отметив, что "присоединение клубов к этому проекту выносит их за рамки международного футбольного пространства, признаваемого ФИФА (Международной федерацией футбола - прим. ТАСС)".

В ночь на воскресенье 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. УЕФА, руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов и заявили, что эти команды будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА. В число клубов - основателей Суперлиги вошли английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Еще три клуба-основателя станут известны позднее.

В понедельник президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация не допустит игроков клубов - участников Суперлиги к матчам за национальные сборные на чемпионатах Европы и мира.