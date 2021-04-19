Оргкомитет чемпионата мира по хоккею в Риге допускает присутствие 2 660 зрителей на матчах

РИГА, 19 апреля. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня, допускает присутствие 2 660 зрителей на матчах первенства, однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Об этом в понедельник рассказал местному агентству ЛЕТА руководитель департамента спорта министерства образования и науки Латвии Эдгарс Северс.

"Оргкомитет чемпионата мира по хоккею в понедельник рассмотрел предварительные варианты допуска зрителей на ЧМ-2021 в Риге, но решение еще не принято", - сказал он. Северс пояснил, что оргкомитет рассмотрел разработанные Латвийской федерацией хоккея варианты проведения мирового первенства с участием зрителей на трибунах. При этом он подчеркнул, что присутствие зрителей возможно только в том случае, если это будет позволять эпидемиологическая ситуация в Латвии и решение правительства.

Латвийская федерация хоккея предложила предоставить зрителям возможность присутствовать на играх чемпионата, обеспечив им тестирование на коронавирус с использованием экспресс-тестов по образцу слюны. Предлагаемая концепция также предусматривает создание отдельных входов в зоны арены и маркированные стулья, а зрители должны быть в масках и соблюдать дистанцию в два метра. Таким образом, на "Арене-Рига" можно принять 2 660 зрителей, а в "Олимпийском спортивном центре" - 1 058.

По словам Северса, продолжается активная подготовка ледовых площадок и инфраструктуры к чемпионату мира по хоккею. Стремительными темпами ведется строительство помещений для проведения первенства в "Олимпийском спортивном центре", все работы идут по графику. Кроме того, ожидается, что ледовый холл стадиона "Даугава", который послужит тренировочной ареной, будет сдан в эксплуатацию 30 апреля.

Следующее заседание оргкомитета чемпионата мира по хоккею состоится 28 апреля, и в нем примет участие премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Вистурс Козиолс в начале апреля выразил ТАСС надежду на то, что во время чемпионата мира в Риге удастся организовать 50-процентную заполняемость трибун. В феврале Козиолс сообщил ТАСС, что огркомитет рассматривает несколько вариантов проведения турнира - в "пузыре", матчи в присутствии 20%, 50% зрителей и так далее, при условии безусловного дистанцирования на трибунах, в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.