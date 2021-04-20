Спартаковец, который лучше Гретцки. Олимпийскому чемпиону Шалимову исполнилось 70 лет

Хоккеист трижды побеждал на чемпионатах мира и Европы в составе сборной СССР, а вот чемпионат страны со "Спартаком" выиграл всего один раз

Почти всю хоккейную жизнь Шалимов провел в московском "Спартаке" и только в конце карьеры поиграл за австрийские "Инсбрук" и "Зальцбург". В составе сборной СССР он побеждал на Олимпийских играх в Инсбруке в 1976 году, трижды выигрывал чемпионаты мира и Европы (1975, 1981, 1982). Входит в клуб ​​бомбардиров имени Всеволода Боброва, имея на своем счету 380 заброшенных шайб в различных турнирах. В разговоре с ТАСС Шалимов вспомнил ярчайшие моменты своей игровой карьеры, рассказал о тренерской работе и поделился секретом спортивного долголетия. Бывший футболист Хоккей Шалимов не оставляет до сих пор. Сейчас он вместе с другими ветеранами выступает за команду "Легенды хоккея СССР". "Начатое дело нельзя бросать, — ответил он на вопрос о том, что мотивирует его до сих пор выходить на лед. — Но главное, делать это без фанатизма. Нужно рассчитывать свои силы и по ним уже оценивать свою готовность играть".

Описание Александр Якушев и Виктор Шалимов © Михаил Джапаридзе/ТАСС

А ведь когда-то Шалимов становился лучшим нападающим юношеского чемпионата по футболу. Николай Старостин даже приглашал его во вторую команду футбольного "Спартака". "Сожалений о том, что выбрал тогда хоккей, не было. Хотя футбол я люблю и до сих пор тоже постоянно играю. Могла ли страна обрести в моем лице футбольную звезду? Может быть, и так", — смеется Шалимов. Дебют Шалимова в команде мастеров "Спартака" состоялся в 1970 году, а в 1974 году он обрел партнеров, вместе с которыми играл и в клубе, и в сборной, — Александра Якушева и Владимира Шадрина. "Так совпало. Я пришел в их тройку молодым, они были уже опытными, но мы сразу нашли общий язык. Мы могли заменить друг друга, у нас в тройке было понимание в плане того, кто и где находится, как-то сразу так сложилось", — рассказывает Шалимов. Позже, когда Якушев и Шадрин закончили свою карьеру, Шалимов попал в тройку к Сергею Капустину и Сергею Шепелеву. Однако, как он сам признается, ему со всеми партнерами на льду было комфортно: "Мне и с теми, и с другими партнерами — с Борисом Александровым, Аркадием Рудаковым — было приятно играть". Тот, кто лучше Гретцки В жизни Шалимова было много ярких матчей и моментов, но самый запоминающийся — победа на Олимпийских играх 1976 года в Инсбруке. В финале сборная СССР в драматичном матче обыграла команду Чехословакии со счетом 4:3, уступая по ходу матча 0:2. Шалимов — Шадрин — Якушев стали самой результативной тройкой команды на турнире.

Описание Владислав Третьяк, Виктор Шалимов, Валерий Васильев и Александр Гусев в Олимпийской деревне в 1976 году © Валерий Зуфаров, Вячеслав Ун Да-син/ТАСС

"У нас не было никаких, как сейчас модно говорить, бригад большинства и меньшинства. Мы выходили и просто играли, надеялись друг на друга и доверяли друг другу. Поэтому, наверное, и выигрывали все подряд", — говорит Шалимов. В 1981 году Шалимов стал обладателем Кубка Канады. Это был первый и последний раз, когда сборной СССР удалось стать победителем этого турнира. Канадцы с Рэем Бурком, Дени Потвеном, Марселем Дионном, Брайаном Троттье и, конечно, Уэйном Гретцки стали вторыми.

Описание Виктор Шалимов (справа) в матче между сборными США и СССР на Кубке Канады в 1981 году © Зуфаров Валерий/ТАСС

"Что запомнилось? В принципе, все. Это был очень хороший турнир. Но особенно, конечно, победа в финале над сборной Канады со счетом 8:1", — рассказывает Шалимов. С Гретцки он сталкивался и в 1982 году на мировом первенстве, где стал трехкратным чемпионом мира. "Мы не смотрели, кто там выходит против нас — Гретцки или не Гретцки, — рассказал Шалимов. — Играет команда. Конечно, на него обращали внимание, держали его, но получилось так, что он стал лучшим бомбардиром турнира, а я — лучшим нападающим". Гретцки обошел Шалимова в бомбардирской гонке всего на одно очко: канадец набрал 14 (6 голов + 8 передач) очков, россиянин — 13 (8+5). Хочу помочь "Спартаку" После чемпионата мира 1982 года Шалимов еще три сезона провел в "Спартаке". Красно-белые довольно успешно выступали в первенстве страны, но чемпионство у Шалимова лишь одно — обойти всех "Спартаку" удалось только в 1976 году. Шалимов тогда стал лучшим бомбардиром первенства страны, набрав 53 (28+25) очка. А вот серебряных медалей чемпионата СССР в копилке Шалимова целых пять (1973, 1981–1984), бронзовых — четыре (1972, 1975, 1979, 1980).

Описание Виктор Шалимов © Игорь Уткин/ТАСС