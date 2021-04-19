Астрахань может стать площадкой для проведения международного детского турнира по дзюдо

АСТРАХАНЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Российское физкультурно-спортивное общество "Локомотив" рассматривает Астрахань в качестве постоянной площадки для проведения международного соревнования "Локо дзюдо", рассказал ТАСС организатор этапа Владимир Слободяник.

"Соревнования прошли хорошо, судейство было беспристрастным, и многие это отметили. В планах у нас с "Локомотивом" и Алимом Гадановым провести после ослабления пандемии международный турнир. Астрахань рассматривается как площадка по проведению Каспийских игр. То есть [в планах] прикаспийские команды пригласить и провести турнир", - сообщил собеседник агентства.

Заместитель генерального директора РФСО "Локомотив" Алим Гаданов ранее сообщил ТАСС, что Всероссийские детские соревнования по дзюдо будут проводить в Астрахани ежегодно. По словам Гаданова, соревнование поможет развитию дзюдо в Астраханской области.

"Соревнования прошли на высоком уровне: серьезная организация, мощная арена и поддержка губернатора. Качество борьбы было мощное, а для детей это очень показательно, - рассказал Гаданов. - Мы будем эту традицию развивать. Локация уже зафиксирована, будем готовиться к следующему году".

Всероссийский трехдневный этап детской лиги "Локо дзюдо" прошел в Астрахани с участием 450 детей, в качестве приглашенных гостей на соревновании присутствовали призеры международных турниров по дзюдо. Турнир в Астрахани посетили Камал Хан-Магомедов - чемпион Европы и Европейских игр, бронзовый призер чемпионата мира, а также олимпийский чемпион, чемпион Европы Беслан Мудранов.