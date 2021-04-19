Любушкин продлил контракт с клубом НХЛ "Аризона"

ТАСС, 19 апреля. Российский защитник Илья Любушкин продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона" на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Годовая зарплата хоккеиста составит $1,35 млн. Действующий договор 27-летнего защитника с зарплатой $1 млн рассчитан до конца текущего сезона.

"Мы очень рады продлить контракт с Ильей. Он большой, жесткий, надежный защитник, который дает нам физическое преимущество. Он отличный партнер по команде", - сказал генеральный менеджер клуба Билл Армстронг.

В текущем сезоне россиянин провел 31 матч, в которых набрал два очка (1 гол + 1 результативная передача). Он выступает за "Аризону" с 2018 года.