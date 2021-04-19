Тренер сборной Бразилии по волейболу госпитализирован с COVID-19

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 апреля. /ТАСС/. Тренер мужской сборной Бразилии по волейболу Ренан Дал Зотто госпитализирован с коронавирусной инфекцией нового типа и помещен на аппарат искусственной вентиляции легких. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Бразильской конфедерации волейбола (CBV).

"Ожидается, что тренер пробудет в таком состоянии от 48 до 72 часов, после чего его будут отключать от аппарата ИВЛ", - говорится в заявлении на сайте CBV. По информации портала Globoesporte, 60-летний тренер бразильцев уже привился первой дозой вакцины от COVID-19.

Как указывает пресс-служба конфедерации, ранее в субботу аналогичная госпитализация для восстановления уровня насыщения крови кислородом потребовалась ее вице-президенту Радамесу Латтари. Отмечается, что функционер пошел на поправку и уже дышит самостоятельно.

Мужская сборная Бразилии по волейболу по итогам Интерконтинентального квалификационного турнира отобралась для участия в летних Олимпийских играх в Токио, которые должны состояться в июле - августе 2021 года.