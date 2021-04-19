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Пандемия COVID-19

Тренер сборной Бразилии по волейболу госпитализирован с COVID-19

Ожидается, что Ренан Дал Зотто пробудет на аппарате искусственной вентиляции легких от 48 до 72 часов
Главный тренер сборной Бразилии по волейболу Ренан Дал Зотто EPA-EFE/ROBERT GHEMENT
Описание
Главный тренер сборной Бразилии по волейболу Ренан Дал Зотто
© EPA-EFE/ROBERT GHEMENT

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 апреля. /ТАСС/. Тренер мужской сборной Бразилии по волейболу Ренан Дал Зотто госпитализирован с коронавирусной инфекцией нового типа и помещен на аппарат искусственной вентиляции легких. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Бразильской конфедерации волейбола (CBV).

"Ожидается, что тренер пробудет в таком состоянии от 48 до 72 часов, после чего его будут отключать от аппарата ИВЛ", - говорится в заявлении на сайте CBV. По информации портала Globoesporte, 60-летний тренер бразильцев уже привился первой дозой вакцины от COVID-19.

Как указывает пресс-служба конфедерации, ранее в субботу аналогичная госпитализация для восстановления уровня насыщения крови кислородом потребовалась ее вице-президенту Радамесу Латтари. Отмечается, что функционер пошел на поправку и уже дышит самостоятельно.

Мужская сборная Бразилии по волейболу по итогам Интерконтинентального квалификационного турнира отобралась для участия в летних Олимпийских играх в Токио, которые должны состояться в июле - августе 2021 года.

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Пандемия COVID-19
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