Чемпионы мира Карпов и Спасский награждены Золотым знаком Федерации шахмат России

ТАСС, 19 апреля. Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и десятый чемпион мира Борис Спасский награждены Золотым знаком Федерации шахмат России (ФШР). Об этом сообщает пресс-служба ФШР.

В понедельник состоялось заочное заседание наблюдательного совета ФШР, все члены которого проголосовали за утверждение проекта положения о Золотом знаке.

Помимо Карпова и Спасского, наблюдательный совет решил наградить Золотым знаком старейшего гроссмейстера мира Юрия Авербаха, заслуженного мастера спорта СССР, тренера Людмилу Белавенец, тренера Бориса Постовского.

"Для нас большая честь на протяжении многих лет работать и общаться с такими выдающимися людьми, как Юрий Львович Авербах, Людмила Сергеевна Белавенец, Анатолий Евгеньевич Карпов, Борис Наумович Постовский и Борис Васильевич Спасский. Мы рады вручить им Золотой знак Федерации шахмат России за их огромный вклад в развитие нашего вида спорта и уникальные достижения. От всей души поздравляю наших номинантов, желаю им крепкого здоровья и новых успехов", - сказал президент ФШР Андрей Филатов.

Карпов стал двенадцатым чемпионом мира по шахматам в 1975 году. Он является девятикратным обладателем шахматного "Оскара" - награды, которая присуждается лучшему игроку года. Всего за карьеру Карпов стал победителем в более чем 150 турнирах. В ноябре 2016 года гроссмейстер был удостоен высшей награды Министерства спорта РФ - знака "За заслуги в развитии физической культуры и спорта".

Спасский являлся чемпионом мира по шахматам с 1969 по 1972 год.