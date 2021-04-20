Глава Суперлиги Перес уверен, что клубы-основатели не исключат из текущей Лиги чемпионов

ТАСС, 20 апреля. Клубы - основатели футбольной Суперлиги не будут исключены из текущих розыгрышей Лиги чемпионов и национальных чемпионатов. Об этом заявил президент мадридского "Реала" и глава Суперлиги Флорентино Перес, комментарий которого приводит журналист катарского телеканала beIN Sports Танкреди Палмери.
Florentino Perez:— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 19, 2021
"Threatening Real Madrid?
At Uefa they are confused, and they mixed monopoly with ownership.
It's sure that clubs won't be kicked out of this Champions League or domestic leagues"#SuperLeague
"В УЕФА сбиты с толку и путают монополию с собственностью. Уверен, клубы не исключат из нынешней Лиги чемпионов или национальных лиг", - сказал Перес.
В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира.
УЕФА и национальные чемпионаты выступают категорически против создания нового турнира. Клубам Суперлиги пригрозили исключением из национальных турниров, а также запретом на участие игроков в чемпионатах мира и Европы.
"Реал", "Манчестер Сити", "Челси", а также французский ПСЖ являются полуфиналистами текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Первые полуфинальные матчи запланированы на 27 и 28 апреля, "Реал" встретится с "Челси", "Манчестер Сити" - с ПСЖ.