Глава Суперлиги Перес уверен, что клубы-основатели не исключат из текущей Лиги чемпионов

ТАСС, 20 апреля. Клубы - основатели футбольной Суперлиги не будут исключены из текущих розыгрышей Лиги чемпионов и национальных чемпионатов. Об этом заявил президент мадридского "Реала" и глава Суперлиги Флорентино Перес, комментарий которого приводит журналист катарского телеканала beIN Sports Танкреди Палмери.

"В УЕФА сбиты с толку и путают монополию с собственностью. Уверен, клубы не исключат из нынешней Лиги чемпионов или национальных лиг", - сказал Перес.

В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира.

УЕФА и национальные чемпионаты выступают категорически против создания нового турнира. Клубам Суперлиги пригрозили исключением из национальных турниров, а также запретом на участие игроков в чемпионатах мира и Европы.

"Реал", "Манчестер Сити", "Челси", а также французский ПСЖ являются полуфиналистами текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Первые полуфинальные матчи запланированы на 27 и 28 апреля, "Реал" встретится с "Челси", "Манчестер Сити" - с ПСЖ.