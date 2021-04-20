Перес: создание Суперлиги позволит спасти футбол

В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира.

"Мы должны сделать футбол более привлекательным, потому что 40% людей моложе 24 лет больше в нем не заинтересованы, - сказал Перес. - Для этого нам нужно меньше игр, но чтобы они проходили между топ-командами. Мы делаем это для спасения футбола, не для себя".

Планируется, что в Суперлиге будут принимать участие 15 клубов-основателей, а также еще пять команд, которые будут меняться от сезона к сезону. Матчи будут проходить в середине недели, клубы продолжат играть в своих национальных чемпионатах, сезон будет начинаться в августе.

"Пока что в Суперлиге представлены три страны. Мы все еще не знаем критериев для пяти сменяющихся команд", - заявил Перес.

"На сегодняшний день мы не приглашали французский ПСЖ и клубы из Германии. Сейчас у нас 12 команд, но мы хотим, чтобы их стало 15. Если "Бавария" или ПСЖ откажутся, никто не станет отменять Суперлигу", - добавил он.