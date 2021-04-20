"Флорида" обыграла "Коламбус" в матче НХЛ. Бобровский отразил 34 броска

ТАСС, 20 апреля. "Флорида" со счетом 4:2 обыграла "Коламбус" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Флориды" шайбы забросили Фрэнк Ватрано (12-я и 59-я минуты), Сэм Беннетт (21) и Радко Гудас (35). У "Коламбуса" отличились Оливер Бьоркстранд (34) и Зак Далпе (49).

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 34 броска. Его одноклубник Никита Гусев, а также хоккеист "Коламбуса" Владислав Гавриков не отметились результативными действиями.

"Флорида" занимает вторую строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 63 очка в 46 матчах. "Коламбус" находится на последней, восьмой позиции с 39 очками в 47 играх. Следующий матч команды проведут 21 апреля в городе Санрайз (штат Флорида).