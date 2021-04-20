Патрик Марло побил рекорд Горди Хоу по количеству матчей в НХЛ

Марло был выбран "Сан-Хосе" на драфте 1997 года под общим вторым номером. За это время он набрал в регулярных чемпионатах 1 196 очков (50-е место в истории), забросив 566 шайб (23-е место).

Марло на протяжении большей части карьеры защищал цвета "Сан-Хосе" - с 2017 по 2019 год он играл за "Торонто", а также провел восемь матчей в составе "Питтсбурга" в концовке прошлого сезона. Канадец - рекордсмен "Сан-Хосе" по числу голов и набранных очков. Он дважды номинировался на премию "Леди Бинг Трофи", которая вручается игроку, продемонстрировавшему образец честной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

В составе сборной Канады Марло выигрывал золотые медали на Олимпиадах 2010 и 2014 годов, на чемпионате мира 2003 года и Кубке мира 2004 года.

Горди Хоу четыре раза выигрывал Кубок Стэнли в составе "Детройта" (1950, 1952, 1954, 1955). Он является старейшим игроком, который выходил на лед в матче НХЛ (52 года и 11 дней). В его честь назван "хет-трик Горди Хоу", когда игрок в течение одного матча забрасывает шайбу, отдает голевую передачу и участвует в драке. Он умер 10 июня 2016 года в возрасте 88 лет.