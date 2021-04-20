{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг футбольной Суперлиги

Инфантино: ФИФА и УЕФА должны защищать европейскую модель спорта

Президент ФИФА высказался по поводу создания футбольной Суперлиги
Президент ФИФА Джанни Инфантино AP Photo/Peter Dejong
Описание
Президент ФИФА Джанни Инфантино
© AP Photo/Peter Dejong

ТАСС, 20 апреля. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны вести работу по защите европейской модели спорта, сборных, национальных чемпионатов. Такое мнение высказал президент ФИФА Джанни Инфантино на заседании конгресса УЕФА.

В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя станут известны позднее.

На эту тему
Великая футбольная революция. Что нужно знать о создании европейской Суперлиги
Великая футбольная революция.

"Я очень упорно и много работал, чтобы защищать принципы и ценности европейского футбола, но сейчас мы видим, что многое выбрасывается ради краткосрочной финансовой выгоды, - сказал Инфантино. - Людям надо подумать и понять ответственность этих действий, им стоит подумать обо всех любителях и болельщиках, которые и создали сегодняшний европейский футбол. Ему больше ста лет, наша и моя личная задача защищать европейскую модель спорта, сборные и национальные чемпионаты. Если кто-то выберет двигаться по своему пути, то им придется принять последствия своего выбора".

Заседание конгресса проходит во вторник в швейцарском Монтрё.

Теги
Инфантино, ДжанниСитуация вокруг футбольной Суперлиги
Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
В "Эвертоне" назвали предателями английские клубы, вступившие в футбольную Суперлигу
Читать полностью