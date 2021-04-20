В России появится сеть спортивных клубов в офисах

К 2030 году в регулярные занятия физической культурой и спортом должны быть вовлечены не менее 70% населения страны. Такую задачу поставил президент Российской Федерации Владимир Путин.

"На данный момент схема открытия спортклуба в офисе выглядит так. Инициативная группа сотрудников образует физкультурно-спортивный клуб и обращается к "Трудовым резервам", - сказал президент "Трудовых резервов" Илья Галаев. - Общество, в свою очередь, ведет переговоры с работодателем. Если его удается убедить, то представители общества опрашивают сотрудников об их спортивных предпочтениях, готовят помещения, помогают выбрать и закупить оборудование".

В 2021 году не менее 120 предприятий откроют физкультурно-спортивные клубы для своих сотрудников. Ожидается, что это поможет предприятиям сэкономить до 10 млн рублей в год. Экономия будет происходить за счет снижения расходов на медицинское обслуживание, текучести кадров, издержек на подготовку новых кадров, а также за счет компенсационных выплат по болезни и увеличения работоспособности каждого сотрудника.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году, он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.