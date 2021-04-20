На конгрессе УЕФА почтили минутой молчания память Виктора Понедельника

Конгресс УЕФА проходит во вторник в швейцарском Монтрё. Понедельник скончался 5 декабря в возрасте 83 лет. Также участники конгресса почтили память чемпиона мира в составе сборной Аргентины Диего Марадоны, умершего 25 ноября прошлого года в возрасте 60 лет.

На протяжении карьеры Понедельник выступал за ростовские "Ростсельмаш" и СКА. В составе сборной СССР он стал чемпионом Европы 1960 года и серебряным призером чемпионата Европы 1964 года. Всего за национальную команду он провел 29 матчей, в которых забил 20 голов.

Марадона - чемпион мира 1986 года, он считается одним из лучших футболистов ХХ века. Выступал за аргентинские клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.