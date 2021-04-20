Чеферин: УЕФА не намерен отдавать футбол небольшой группе жадных людей

В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя станут известны позднее.

"Небольшая группа владельцев клубов, кажется, хочет сделать футбол приватным, но мы были к этому готовы, это не стало сюрпризом - мы уже разработали новое видение, - сказал Чеферин. - Я бы хотел обратиться к владельцам некоторых английских клубов: джентльмены, вы совершили огромную ошибку. Кто-то говорит, это жадность, но это не имеет значения, важно, что все ошибаются, но время исправить ошибки еще есть".

"На нашей стороне правительства, национальные федерации, клубы, болельщики по всему миру. Против нас - небольшая группа жадных людей. Отдадим ли мы им футбол? Нет", - добавил президент УЕФА.

Заседание конгресса проходит во вторник в швейцарском Монтрё.