Третью фан-зону Евро-2020 в Санкт-Петербурге организуют перед дворцом "Юбилейный"

ТАСС, 20 апреля. Третья зона для болельщиков на период проведения чемпионата Европы по футболу будет обустроена в Санкт-Петербурге перед дворцом спорта "Юбилейный" в дополнение к фан-зонам на Дворцовой и Конюшенной площадях. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин, которого цитирует пресс-служба оргкомитета проведения российской части турнира.

"Мы вместе с правительством Санкт-Петербурга рассмотрели возможность организации еще одной развлекательной площадки во время Евро и благодарны руководству города, что этот вопрос удалось согласовать довольно быстро. Многие помнят яркий Парк футбола на Красной площади на чемпионате мира, который стал знаковым и популярным местом у гостей и болельщиков турнира, - сказал Сорокин. - А в наших нынешних условиях очень важно и то, что фан-зона у "Юбилейного" позволит разгрузить Конюшенную и Дворцовую площади в случае их переполнения".

Чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге состоятся матчи Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня) и Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира.