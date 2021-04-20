Хачатурянц планирует провести встречу с отстраненным судьей Вилковым после 26 апреля

В понедельник Хачатурянц сообщил ТАСС, что Вилков пожизненно отстранен от работы арбитром в российском футболе. Это решение было принято после матча 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" - "Ростов" (4:1), по итогам которого к судье были вопросы по назначению пенальти в ворота гостей и наказанию второй желтой карточкой полузащитника "Ростова" Армина Гиговича.

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Встреча главы судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашота Хачатурянца с пожизненно отстраненным судьей Михаилом Вилковым планируется после 26 апреля. Об этом ТАСС сообщил Хачатурянц.

"Встреча с Вилковым планируется после 26 апреля", - сказал Хачатурянц.

Во вторник "Ростов" и московские "Спартак" и ЦСКА выступили с поддержкой данного решения. "Мне приятно, что клубы поддерживают реформы в судействе, которые проходят. Хотелось бы еще, чтобы разговор был вокруг самого футбола, а не вокруг судейства", - отметил глава судейского комитета РФС.

Кроме того, Хачатурянц объяснил, почему арбитр Кирилл Левников будет обслуживать матч первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Ранее Левников был отстранен от работы минимум на две игры РПЛ.

"Потому что это [отстранение] было дисциплинарным решением. Претензий к его работе у нас нет, но он не зафиксировал в рапорте, что [начальник команды "Локомотив" Станислав] Сухина четыре раза входил в судейскую. Это нарушение регламента", - сказал он.