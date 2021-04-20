Хачатурянц назвал судью Пустовойтову ярким примером профессионализма

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Арбитр Анастасия Пустовойтова является очень ярким примером профессионализма и полной отдачи профессии в мужском футболе. Такое мнение ТАСС высказал глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.

Пустовойтова обслуживала матч 37-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между московским "Чертаново" и "СКА-Хабаровском" (0:4), который прошел 17 апреля. Она стала первой женщиной, назначенной главным арбитром на матч ФНЛ.

"К сожалению, я весь матч не смотрел. Мне обещали предоставить отчет, но я его еще не видел, - сказал Хачатурянц. - Я бы хотел, чтобы это [появление женщин-арбитров] происходило быстрее и активнее. Пустовойтова - это очень яркий пример профессионализма, полной отдачи профессии, тем более что она судит мужской футбол".

В марте 2020 года Пустовойтова впервые работала на матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" - "Ахмат" в качестве резервного арбитра. Также Пустовойтова неоднократно работала на матчах молодежного первенства и встреч первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги, на игре финала женской Лиги чемпионов между "Лионом" и "Барселоной".