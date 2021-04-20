Сорокин считает, что результат выборов в исполком УЕФА говорит о доверии к России

Во вторник на заседании конгресса УЕФА в швейцарском Монтрё Дюков был избран в состав исполкома организации. За него проголосовали 50 делегатов конгресса из 55.

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Количество голосов, которое получил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков на выборах в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций, говорит о доверии к нему и России в целом. Такое мнение ТАСС высказал член исполкома УЕФА Алексей Сорокин.

"Как я могу относиться к тому, что представитель России выбран в ключевой орган УЕФА? Конечно, я очень рад, и количество голосов, которое получил президент РФС, свидетельствует о доверии к нему и России в целом, - сказал Сорокин. - 50 голосов - это очень хороший результат. Поздравляю Александра Валерьевича с избранием".

"Ему предстоит столкнуться со всеми аспектами представительства России в исполкоме УЕФА: участвовать в заседаниях, определять стратегии развития европейского футбола, который сейчас переживает достаточно динамичные изменения", - отметил собеседник ТАСС.

Помимо Дюкова на включение в исполком претендовало еще восемь человек: Мехди Байат, Збигнев Бонек, Дэвид Гилл, Габриэле Гравина, Райнер Кох, Карл-Эрик Нильссон, Юст Шпе, Сервет Ярдымджы. Из претендентов не вошел в состав исполкома только Байат.

Председатель правления компании "Газпром нефть" Дюков возглавляет РФС с 22 февраля 2019 года, с 2008 по 2017 год он был президентом "Зенита", до назначения в РФС возглавлял совет директоров клуба. Ранее членами исполкома УЕФА от РФС были Вячеслав Колосков (1994-2009) и Сергей Фурсенко (2011-2014).