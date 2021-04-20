СМИ: два итальянских клуба заинтересованы в приобретении футболиста "Зенита" Азмуна

ТАСС, 20 апреля. Итальянские клубы "Рома" и "Аталанта" заинтересованы в приобретении футболиста российского "Зенита" Сердара Азмуна в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в своем Twitter.

По информации журналиста, сумма трансфера может составить €25 млн.

Ранее портал Gol Digital сообщал, что интерес к Азмуну проявляет испанская "Севилья".

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €23 млн. Контракт иранского нападающего с санкт-петербургским клубом действует до 30 июня 2022 года.

Азмуну 26 лет, он выступает за "Зенит" с 2019 года. В текущем сезоне нападающий провел 27 матчей во всех турнирах, забив 16 мячей и отдав пять голевых передач.