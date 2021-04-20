"Краснодар" объявил о подписании контракта с тренером Василием Березуцким

ТАСС, 20 апреля. Бывший защитник сборной России и ЦСКА Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб "Краснодара". Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

ЦСКА 14 апреля объявил об уходе Березуцкого из тренерского штаба клуба. 22 марта стало известно о том, что руководство московской команды приняло решение о расторжении контракта с Виктором Гончаренко, а 6 апреля "Краснодар" объявил о назначении белорусского специалиста на пост главного тренера клуба.

Березуцкому 38 лет, в качестве игрока он выступал под руководством Гончаренко с 2016 по 2018 год. В августе 2020 года Березуцкий вошел в тренерский штаб белорусского специалиста в ЦСКА.