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Футбол в России

"Краснодар" объявил о подписании контракта с тренером Василием Березуцким

ЦСКА 14 апреля объявил об уходе Березуцкого из тренерского штаба клуба
Василий Березуцкий Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Василий Березуцкий
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 20 апреля. Бывший защитник сборной России и ЦСКА Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб "Краснодара". Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

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ЦСКА 14 апреля объявил об уходе Березуцкого из тренерского штаба клуба. 22 марта стало известно о том, что руководство московской команды приняло решение о расторжении контракта с Виктором Гончаренко, а 6 апреля "Краснодар" объявил о назначении белорусского специалиста на пост главного тренера клуба.

Березуцкому 38 лет, в качестве игрока он выступал под руководством Гончаренко с 2016 по 2018 год. В августе 2020 года Березуцкий вошел в тренерский штаб белорусского специалиста в ЦСКА.

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