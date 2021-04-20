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Турнир претендентов по шахматам

Непомнящий и Грищук сыграли вничью на шахматном турнире претендентов

В другой партии нидерландец Аниш Гири победил китайца Ван Хао
Александр Грищук и Ян Непомнящий Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Грищук и Ян Непомнящий
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с соотечественником Александром Грищуком в партии девятого тура турнира претендентов. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

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Нидерландец Аниш Гири белыми фигурами переиграл китайца Ван Хао. В других партиях девятого тура играют россиянин Кирилл Алексеенко с американцем Фабиано Каруаной и китаец Дин Лижэнь с французом Максимом Вашье-Лагравом.

Турнир, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновился в понедельник. Лидирует Непомнящий (5,5 очка; 9 партий). Следом идут Гири (5; 9 партий), Каруана (4,5; 8 партий), Вашье-Лаграв (4,5; 8 партий), Ван Хао (4; 9 партий), Грищук (4; 9 партий), Алексеенко (3,5; 8 партий) и Дин Лижэнь (3; 8 партий).

Второй круг завершится 27 апреля. В случае равенства очков при дележе первого места первым критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью. Если все эти показатели у лидеров окажутся равными, 28 апреля пройдет тай-брейк.

Призовой фонд турнира претендентов составляет €500 тыс. Победитель турнира сыграет с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

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