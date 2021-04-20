Матыцин: федерация легкой атлетики и World Athletics ведут конструктивный диалог

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил наличие конструктивного диалога между Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) и Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).

"Мы знаем, что максимум десять спортсменов смогут принять участие в Играх. Атлеты будут выступать в нейтральном статусе, тем не менее они представят нашу страну. Хочу отметить достаточно конструктивный диалог World Athletics и ВФЛА. Есть понимание, мы активно работаем по восстановлению статуса и реализации плана восстановления федерации, надеемся, что в дальнейшем ограничения будут сняты", - сказал министр журналистам во вторник.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. В 2021 году статус, дающий право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены. На остальных международных стартах количество участвующих нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.