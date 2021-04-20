Матыцин надеется, что перед Играми в Токио будут вакцинированы максимум российских атлетов

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин рассчитывает, что максимальное количество российских спортсменов будут вакцинированы от коронавируса до отъезда на Олимпийские игры в Токио. Об этом Матыцин заявил журналистам во вторник по итогам заседания штаба подготовки сборной России к Играм.

"Этот процесс уже активно начат, составлен график вакцинации и согласован с ФМБА. Естественно, с учетом всех противопоказаний, в том числе, если они есть с учетом графика нагрузок. До выезда, надеюсь, что максимально сборная команда будет вакцинирована", - сказал Матыцин.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены выступят под флагом Олимпийского комитета России.