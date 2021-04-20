Испанский суд предостерег ФИФА и УЕФА от воспрепятствования созданию Суперлиги

ЛОНДОН, 20 апреля. /ТАСС/. Испанский коммерческий суд вынес предварительное решение о том, что руководящие органы международного и европейского футбола - ФИФА и УЕФА - не должны препятствовать созданию 12 клубами Суперлиги. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters .

УЕФА не допустит игроков клубов Суперлиги к участию в чемпионатах мира и Европы

ФИФА, УЕФА и все связанные с ним футбольные федерации не должны принимать "какие-либо меры с целью запрещения, ограничения или обусловливания" Суперлиги, говорится в письменном постановлении испанского суда.

19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя станут известны позднее.

УЕФА и национальные чемпионаты выступают против создания Суперлиги, участникам пригрозили исключением из состава национальных турниров и соревнований по эгидой УЕФА, а игрокам могут запретить играть на чемпионатах мира и Европы.