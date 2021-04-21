Хоккейный Рокки. Трехкратный олимпийский чемпион Андрей Хомутов отмечает 60-летие

В истории хоккея было всего шесть трехкратных олимпийских чемпионов. Один из них — Андрей Хомутов, который сегодня отмечает 60-летие. Сам юбиляр самым памятным своим турниром называет Олимпиаду 1992 года. Тогда мало кто верил в сборную СНГ, но она сумела завоевать золотые медали. Эта олимпийская победа стала третьей в карьере Хомутова. Именно в Альбервилле нападающий был лидером сборной наряду со своим партнером по звену Вячеславом Быковым.

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В полуфинале Хомутов в середине третьего периода забросил победную шайбу в ворота сборной США. Несмотря на игровое преимущество отечественных хоккеистов, за десять минут до окончания основного времени встречи счет был равным (2:2). Хомутов реализовал большинство, после чего в ворота американцев отправились еще две безответные шайбы. В одной из них также поучаствовал Хомутов, вместе с Быковым выведя на бросок Юрия Хмылева. "Я считаю, что мы были лидерами команды, тащили ее за собой. Никто не верил, что мы можем обыграть канадцев и шведов. Все приехали сильнейшими составами. Но мы справились. Пожалуй, именно этот турнир является самым памятным", — рассказывал Хомутов. После победы на Олимпиаде 1992 года Хомутов встал в один ряд с трехкратными олимпийскими чемпионами Виталием Давыдовым, Виктором Кузькиным, Александром Рагулиным, Анатолием Фирсовым и Владиславом Третьяком. Успешным получился для Хомутова и следующий турнир — чемпионат мира 1993 года. Нападающий сборной России забросил пять шайб и отдал семь голевых передач в восьми матчах, в списке лучших бомбардиров он уступил только канадцу Эрику Линдросу. Хомутов отличился и в полуфинале с канадцами (7:4), и в решающем матче с командой Швеции (3:1). Интересно, что свое следующее золото мировых первенств сборная России смогла выиграть только спустя 15 лет уже под руководством Быкова. Художник на льду

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Хомутов начинал заниматься хоккеем в родном Ярославле, потом учился в горьковском спортинтернате и тренировался у Владимира Садовникова. После призыва в ряды Советской армии стал игроком сначала юношеской, а потом и первой команды ЦСКА в 1980 году. Большинство специалистов тогда не понимали решения главного тренера ЦСКА Виктора Тихонова включить в состав Хомутова, указывая на его хрупкое телосложение. Хомутов делал все, чтобы быть достойным появления в главной команде, — занимался на тренировках младших ребят, в одиночестве отрабатывал броски после занятий. Некоторые партнеры по команде за усердие его прозвали хоккейным Рокки. Болельщики и специалисты же называли Хомутова художником на льду. "Ради своей мечты и любви к хоккею он не жалел себя ни минуты. Он одним из первых выходил на тренировку, а уходил одним из последних", — рассказывает Быков ТАСС. Результаты пришли быстро, Хомутов стал твердым игроком стартового состава сначала клуба, а затем и сборной, где в его перспективы также поначалу не верили. Специалисты считали ошибкой включение форварда в состав сборной на приз "Известий" в 1980 году. На фоне рослых и мощных хоккеистов негабаритный нападающий смотрелся странно. Мало кто мог предположить, что именно он станет одним из самых титулованных игроков в истории мирового хоккея.

Описание Андрей Хомутов (справа) получает приз лучшему нападающему по итогам турнира на приз "Известий" в 1986 году © Валерий Жуфаров/ТАСС

Уже в следующем году Хомутов попал состав сборной СССР на Кубок Канады, где советские хоккеисты в финале разгромили хозяев турнира со счетом 8:1. Сегодняшний юбиляр тогда результативными действиями не отметился. Тройка с Быковым и Каменским После Кубка Канады Хомутов в составе национальной команды три года подряд выигрывал чемпионаты мира, а затем в 1984 году получил свое первое олимпийское золото. Звено Хомутова вместе с Быковым и Валерием Каменским было одним из самых результативных в ЦСКА и сборной СССР во второй половине 80-х годов. "Я пришел в ЦСКА в 1982 году, Андрей тогда уже играл вместе с Виктором Жлуктовым. Нас объединили в сезоне-1984/85, и мы довольно быстро нашли взаимопонимание. Виктор Васильевич Тихонов пробовал разные сочетания, я был в центре, а края постоянно менялись. В итоге он остановился на этом сочетании, и до конца карьеры мы были вместе", — рассказал Быков ТАСС. "Хомутов — тот игрок, который мог все, мог сделать результат, — считает Быков. — Большое счастье играть с такими партнерами. У нас было очень много запоминающихся моментов в карьере, не могу выделить какой-то один. Мы в каждой игре создавали моменты, чтобы забивать голы. Все эти годы — это как один большой праздник, память о котором останется очень надолго".

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Интересно, что Хомутову довелось сыграть в национальных сборных с тремя разными названиями. В составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом (1984, 1988), обладателем Кубка Канады (1981), чемпионом мира (1981–1983, 1986, 1989, 1990) и Европы (1981–1983, 1985–1987, 1989, 1991). В составе сборной СНГ — олимпийским чемпионом 1992 года, а в составе сборной России — чемпионом мира 1993 года. Хомутов принимал участие и в Кубке Канады 1987 года. Нападающий забросил по одной шайбе в каждом из трех финальных матчей в ворота канадцев. Гол форварда помог сборной СССР победить в первой встрече (6:5 ОТ). Тогда Хомутов менее чем за три минуты до окончания основного времени перевел игру в овертайм, а Александр Семак забросил победную шайбу. Два оставшихся матча остались за хозяевами турнира (6:5 2 ОТ, 6:5).

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За ЦСКА Хомутов выступал до 1990 года. В составе армейцев стал девятикратным чемпионом СССР (1981–1989), обладателем Кубка СССР (1986–1988), обладателем Кубка европейских чемпионов (1980–1989). В чемпионатах СССР провел 417 матчей и набрал 344 очков (197 шайб + 147 передач). Завершение карьеры После ухода из ЦСКА Хомутов переехал в Швейцарию и провел девять лет в команде "Фрибур-Готтерон". Там он завершил карьеру игрока, приступив к тренерской деятельности, возглавлял ряд швейцарских команд. В то время появились слухи о том, что Хомутов и Быков больше не общаются. Кто-то списывал все на различные суммы контрактов, кто-то на моменты из личной жизни. "Иногда спортивные журналисты стараются привлечь к себе внимание, и кто-то изобрел этот инцидент, — поясняет Быков. — Никаких конфликтов не было и нет. Просто в какой-то момент, ближе к окончанию спортивной карьеры, каждый пошел по своему пути. Сейчас сложно поддерживать отношения, мы живем не совсем рядом. У каждого есть какие-то свои жизненные позиции и идеи. Общаемся редко".

Описание Андрей Хомутов и Вячеслав Быков © Игорь Уткин/ТАСС

"Он в первую очередь семейный человек. У Андрея есть хорошее хобби — рыбалка, он ему уделяет много времени. При этом занимается тренерской деятельностью. Мы очень долго играли вместе и очень много времени проводили в команде, поэтому по окончании карьеры мы больше времени уделяем себе", — добавил собеседник агентства. В апреле 2007 года Хомутов вернулся в Россию и возглавил ХК МВД, Быков в то время уже давно работал в ЦСКА и тренировал сборную России. На одном из матчей регулярного чемпионата межу ЦСКА и ХК МВД в ЛДС ЦСКА был поднят стяг с фамилией и игровым номером Хомутова. После игры Быков подошел к Хомутову и пожелал тому удачи. На тренерском поприще трехкратный олимпийский чемпион высоких результатов не достиг. В 2008 году он возглавлял "Сибирь" и покинул команду в середине регулярного чемпионата, а в сезоне-2009/10 тренировал московское "Динамо". Бело-голубые в первом раунде плей-офф тогда сенсационно проиграли "Спартаку" Милоша Ржиги, после чего главный тренер закончил работу в клубе. В следующем сезоне Хомутов возглавил "Барыс", но был уволен по ходу сезона после серии поражений.

Описание Андрей Хомутов на матче между московским "Динамо" и санкт-петербургским СКА © Алексей Филиппов/ТАСС