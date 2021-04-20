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Летние олимпийские виды спорта

Российский борец Начын Монгуш стал вторым на чемпионате Европы

В финале он уступил турку Сюлейману Атлы
Начын Монгуш против азербайджанца Афгана Хашалова EPA-EFE/ANDRZEJ LANGE
Описание
Начын Монгуш против азербайджанца Афгана Хашалова
© EPA-EFE/ANDRZEJ LANGE

ТАСС, 20 апреля. Российский борец вольного стиля Начын Монгуш стал серебряным призером чемпионата Европы в весовой категории до 57 кг. Соревнования проходят в Польше.

В финальной схватке он уступил турку Сюлейману Атлы, ставшему двукратным чемпионом Европы. Бронзовые медали завоевали украинец Камил Керимов и азербайджанец Афган Хашалов.

На чемпионате России 2021 года Монгуш стал серебряным призером, уступив двукратному чемпиону мира Зауру Угуеву.

Чемпионат Европы по борьбе проходит каждый год. В прошлом году на турнире в Риме российская команда заняла первое место в медальном зачете, завоевав девять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых наград.

Турнир в Варшаве завершится 25 апреля.

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