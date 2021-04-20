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Турнир претендентов по шахматам

Каруана назвал логичной ничью с Алексеенко на турнире претендентов

Американский гроссмейстер отметил хорошую подготовку российского шахматиста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Гроссмейстер из США Фабиано Каруана считает ничью с россиянином Кириллом Алексеенко на турнире претендентов логичной. Такое мнение он высказал журналистам.

Турнир, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновился в понедельник. В партии девятого тура во вторник Алексеенко белыми фигурами сыграл вничью с Каруаной.

"Кирилл был хорошо подготовлен. Ничья была логичным продолжением, потому что у белых довольно сильная инициатива, и играть очень сложно", - сказал Каруана.

Второй круг завершится 27 апреля. В случае необходимости 28 апреля пройдет тай-брейк.

Призовой фонд турнира претендентов составляет €500 тыс. Победитель турнира сыграет с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

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