Российский борец Касумов завоевал золото чемпионата Европы

ТАСС, 20 апреля. Российский борец вольного стиля Исраил Касумов завоевал золотую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 65 кг. Соревнования проходят в Польше.

В финальной схватке 30-летний россиянин победил азербайджанца Турана Байрамова. Бронзовые награды достались армянину Арману Андреасяну и украинцу Игорю Никифоруку.

Касумов ранее дважды становился серебряным призером чемпионатов Европы (2016, 2017).

Чемпионат Европы по борьбе проходит каждый год. В прошлом году на турнире в Риме российская команда заняла первое место в медальном зачете, завоевав девять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых наград.

Турнир в Варшаве завершится 25 апреля.