{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Российский борец Касумов завоевал золото чемпионата Европы

До этого Касумов дважды был вторым на европейских первенствах

ТАСС, 20 апреля. Российский борец вольного стиля Исраил Касумов завоевал золотую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 65 кг. Соревнования проходят в Польше.

В финальной схватке 30-летний россиянин победил азербайджанца Турана Байрамова. Бронзовые награды достались армянину Арману Андреасяну и украинцу Игорю Никифоруку.

Касумов ранее дважды становился серебряным призером чемпионатов Европы (2016, 2017).

Чемпионат Европы по борьбе проходит каждый год. В прошлом году на турнире в Риме российская команда заняла первое место в медальном зачете, завоевав девять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых наград.

Турнир в Варшаве завершится 25 апреля.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
СМИ: "Челси" готовится выйти из Суперлиги
Ранее лондонский клуб вошел в число 12 клубов, объявивших о создании нового турнира
Читать полностью