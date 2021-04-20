СМИ: "Манчестер Сити" готовится выйти из Суперлиги

ТАСС, 20 апреля. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" планирует выйти из Суперлиги. Об этом сообщает в Twitter журналист газеты The Sun Мартин Липтон.

По его информации, руководство манчестерской команды заявило организаторам, что клуб не хочет участвовать в турнире. Ранее журналист Би-би-си Дэн Роан сообщил, что "Челси" готовит документы для выхода из Суперлиги.

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой намечен на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя станут известны позднее.

УЕФА и национальные чемпионаты выступают против создания Суперлиги, участникам пригрозили исключением из состава национальных турниров и соревнований по эгидой УЕФА, а игрокам могут запретить играть на чемпионатах мира и Европы.