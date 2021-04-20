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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги

СМИ: клубы - основатели футбольной Суперлиги обсудят роспуск турнира

Встреча пройдет во вторник
Матч Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом" EPA-EFE/Peter Powell
Описание
Матч Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом"
© EPA-EFE/Peter Powell

ТАСС, 20 апреля. Двенадцать клубов - основателей футбольной Суперлиги соберутся во вторник для обсуждения роспуска турнира. Об этом сообщает радио Talk Sport.

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Ранее различные СМИ сообщали, что английские "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", испанские "Атлетико" и "Барселона" планируют выйти из состава участников турнира.

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили об образовании Суперлиги. Союз европейских футбольных ассоциаций, руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов и заявили, что эти команды будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

В число клубов - основателей Суперлиги вошли английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Еще три клуба-основателя должны были стать известны позднее.

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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
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