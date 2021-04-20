СМИ: клубы - основатели футбольной Суперлиги обсудят роспуск турнира

ТАСС, 20 апреля. Двенадцать клубов - основателей футбольной Суперлиги соберутся во вторник для обсуждения роспуска турнира. Об этом сообщает радио Talk Sport .

Что нужно знать о создании европейской Суперлиги

Великая футбольная революция. Что нужно знать о создании европейской Суперлиги

Ранее различные СМИ сообщали, что английские "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", испанские "Атлетико" и "Барселона" планируют выйти из состава участников турнира.

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили об образовании Суперлиги. Союз европейских футбольных ассоциаций, руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов и заявили, что эти команды будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

В число клубов - основателей Суперлиги вошли английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Еще три клуба-основателя должны были стать известны позднее.