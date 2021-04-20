ЦСКА сравнял счет в серии с "Авангардом" в финале Кубка Гагарина

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. ЦСКА победил омский "Авангард" со счетом 3:0 во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

Заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов (36-я минута), Антон Слепышев (44) и Александр Попов (48). В первом матче серии омский клуб одержал победу со счетом 4:1. Следующий матч пройдет 22 апреля на арене в подмосковной Балашихе, где "Авангард" проводит домашние матчи.

ЦСКА в первом раунде плей-офф в четырех матчах переиграл "Спартак", а затем сломил сопротивление "Локомотива" (4-3 в серии) и СКА (4-2). "Авангард" в плей-офф прошел "Автомобилист" (4-1), "Металлург" (4-2) и "Ак Барс" (4-3).

В регулярном чемпионате клубы провели два матча, в обоих победу праздновали армейцы. В Москве ЦСКА победил со счетом 4:2, в Балашихе - 4:1.

Команды играли в предыдущем финале Кубка Гагарина, в сезоне-2018/19 армейцы выиграли серию со счетом 4-0 и впервые стали обладателями трофея. В сезоне-2019/20 турнир был досрочно завершен после первой стадии плей-офф из-за пандемии коронавируса.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). Высшим достижением "Авангарда" является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12, 2018/19, 2020/21). Армейцы принимают участие в финале в четвертый раз (2015/16, 2017/18, 2018/19, 2020/21).