Михайлов считает, что ЦСКА был сильнее во втором матче финала Кубка Гагарина

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. ЦСКА во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был сильнее омского "Авангарда". Такое мнение ТАСС высказал член наблюдательного совета ЦСКА, советник президента клуба, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
ЦСКА одержал победу со счетом 3:0. Счет в серии до четырех побед стал 1-1.
"Сегодня ЦСКА был сильнее, - сказал Михайлов. - Самое главное, что команда стала забивать, ведь, когда команда забивает, это всегда приводит ее ближе к победе. Если забрасывается одна шайба, может быть ничья, а если больше, то сравнять счет уже сложнее. Также сегодня, в отличие от первой игры, ЦСКА нормально играл в большинстве, а противник, когда не успевал, удалялся".
"Что первая, что вторая игра были от ножа. Просто в первой получилось у "Авангарда", а во второй - у ЦСКА", - отметил собеседник ТАСС.
Также Михайлов считает, что в каждой системной команде всегда есть место для творчества и эмоций. "Если в хоккей играть без эмоций, то не надо вообще выходить на лед. А относительно системы, могу сказать, что в каждой есть определенный творческий процесс, вот и все", - отметил он.