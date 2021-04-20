Михайлов считает, что ЦСКА был сильнее во втором матче финала Кубка Гагарина

ЦСКА одержал победу со счетом 3:0. Счет в серии до четырех побед стал 1-1.

"Сегодня ЦСКА был сильнее, - сказал Михайлов. - Самое главное, что команда стала забивать, ведь, когда команда забивает, это всегда приводит ее ближе к победе. Если забрасывается одна шайба, может быть ничья, а если больше, то сравнять счет уже сложнее. Также сегодня, в отличие от первой игры, ЦСКА нормально играл в большинстве, а противник, когда не успевал, удалялся".

"Что первая, что вторая игра были от ножа. Просто в первой получилось у "Авангарда", а во второй - у ЦСКА", - отметил собеседник ТАСС.

Также Михайлов считает, что в каждой системной команде всегда есть место для творчества и эмоций. "Если в хоккей играть без эмоций, то не надо вообще выходить на лед. А относительно системы, могу сказать, что в каждой есть определенный творческий процесс, вот и все", - отметил он.