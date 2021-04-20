Капитан "Ливерпуля" Хендерсон заявил, что футболистам клуба не нравится проект Суперлиги

ТАСС, 20 апреля. Полузащитник и капитан английского футбольного клуба "Ливерпуль" Джордан Хендерсон заявил, что футболистам команды не нравится проект Суперлиги. Об этом он сообщил на своей странице в "Твиттере".

"Нам это не нравится и мы не хотим, чтобы это случилось. Это наша коллективная позиция. Наши обязательства перед этим клубом и болельщиками абсолютны и неоспоримы", - написал Хендерсон.

В ночь на понедельник 12 европейских топ-клубов объявили об образовании Суперлиги. Союз европейских футбольных ассоциаций, руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов и заявили, что эти команды будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА. Во вторник появилась информация о роспуске Суперлиги, сообщалось, что несколько клубов готовятся выйти из состава турнира.

В число клубов - основателей Суперлиги вошли английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Еще три клуба-основателя должны были стать известны позднее.